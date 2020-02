Il lettino giusto

Gentile bibliopatologo,

quando un libro mi piace molto, il mio coinvolgimento è così grande da imitare addirittura le gestualità dei personaggi descritte dall’autore. Ciò, come potrà immaginare, causa non poco imbarazzo, soprattutto se leggo in luoghi pubblici. Preciso che la stessa cosa si verifica anche quando scrivo, e pure questo mi preoccupa: frequento la scuola Holden e temo di non saper gestire i raptus quando dovrò scrivere in classe, davanti a compagni e docenti. C’è un rimedio o sono un caso disperato?

– Nausica

Cara Nausica,

sai perché andiamo dallo psicoanalista? Per esorcizzare i nostri fantasmi interiori, mi risponderai tu. Ed è vero; ma ci andiamo anche per collocarli in un tempo e in uno spazio precisi, cosicché, dandosi convegno ogni settimana a quell’ora e su quel lettino, perdano l’abitudine di infestare tutto il resto della nostra vita. Anche i fantasmi letterari possono essere molto esigenti, bussare continuamente alla nostra porta per farci visita – e tra visita e visitazione, per non dire possessione, il passo può essere brevissimo, come dimostra il tuo caso.

Luigi Pirandello era assediato da questa folla di presenze invadenti, petulanti, logorroiche, moleste, e si vide costretto a scegliere un tempo e uno spazio per il sabba: “È mia vecchia abitudine dare udienza, ogni domenica mattina, ai personaggi delle mie future novelle. Cinque ore, dalle otto alle tredici”.

Del resto, l’arte è la domenica della vita. Pensa se avesse tenuto le porte sempre aperte, giorni feriali inclusi: i personaggi in cerca d’autore non sarebbero stati sei per volta, ma 666 – e così, per deviazione numerologica, rieccoci sulla via del sabba.