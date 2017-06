Brexit morbida o niente Brexit?

“Non sappiamo quando cominceranno i negoziati sulla Brexit. Ma sappiamo quando dovranno finire”, ha twittato Donald Tusk, ex primo ministro polacco e oggi presidente del Consiglio europeo. Non sa quando cominceranno i negoziati perché ancora oggi, un anno dopo il referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la prima ministra Theresa May non sa quale posizione assumere.

Pensava di saperlo. Doveva essere una Brexit “dura”, con la quale il Regno Unito avrebbe lasciato sia il mercato interno dell’Unione Europea (un libero scambio pieno tra i cinquecento milioni di abitanti dei 28 paesi membri dell’Ue) e l’unione doganale (che prevedono gli stessi dazi nei confronti di tutti i paesi non membri). Sarebbe finita anche la “libertà di movimento” (al fine di limitare l’afflusso di cittadini degli altri paesi Ue) e la Gran Bretagna avrebbe prosperato da sola grazie al suo genio per il libero scambio. Felici loro…

Ma poi May ha organizzato delle inutili elezioni per avere una maggioranza più forte in parlamento, in modo da avere un mandato più forte nei negoziati con l’Ue che dovrebbero cominciare lunedì prossimo, o almeno così ha dichiarato. E invece, dopo una campagna raffazzonata incentrata unicamente su May, il Partito conservatore ha perso la sua maggioranza dopo le elezioni di giovedì scorso.

Compromessi

Adesso è un primo ministro zombi: una “morta vivente” l’ha definita un esponente di spicco dei conservatori. Eppure il suo partito non può ancora disfarsi di lei poiché si trova in piena trattativa col piccolo Partito unionista democratico (Dup, nordirlandese) per avere in parlamento i voti necessari a mantenere al potere l’attuale governo.

Ma anche se May dovesse farcela, la “Brexit dura” non può più esserci. Per ottenere il sostegno degli undici parlamentari del Dup, e anche per mantenere quello dei 13 deputati del Partito conservatore scozzese, dovrà accettare una Brexit molto più morbida, che prevederebbe sicuramente un’unione doganale e forse comporterebbe anche di rimanere nel mercato interno.

Questo potrebbe lacerare il Partito conservatore, visto che i falchi della Brexit vi si opporranno con le unghie e con i denti. Il ministro per la Brexit di May, David Davis, ha già avvisato che l’inizio dei negoziati con l’Ue della prossima settimana potrebbe essere rimandato. Ma la data limite in cui raggiungere un accordo è prevista tra soli 18 mesi, in pratica, e i negoziati saranno estremamente complessi. Non stupisce quindi che Tusk stia perdendo la pazienza.