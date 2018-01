Smettete di correre, tanto arriverete in tempo lo stesso

Ho scoperto con piacere che un nuovo studio conferma una delle mie intuizioni sulla scrittura e i lavori creativi in generale, anche se sono abbastanza sicuro che non aveva nessuna intenzione di farlo, dato che i ricercatori stavano studiando gli ingorghi stradali.

Un giorno, mentre procedeva a passo d’uomo nel traffico, Jonathan Boreyko, un professore di ingegneria americano, ha notato che ai semafori rossi e agli stop, gli automobilisti tendono ad attaccarsi al paraurti dell’auto che li precede, lasciando pochi centimetri tra un veicolo e l’altro. Il motivo per cui lo fanno non è un mistero: pensano che in questo modo avranno più probabilità di attraversare l’incrocio prima che il rosso scatti di nuovo e arriveranno prima a destinazione, anche se così aumentano il rischio di un tamponamento.

Ma sbagliano. Quando hanno ricreato la scena del semaforo su una pista di prova, Boreyko e un suo collega hanno scoperto che gli automobilisti che si attaccavano al paraurti dell’auto davanti alla loro non procedevano più rapidamente. È vero che erano leggermente più vicini al semaforo, ma poi impiegavano più tempo a ripartire, e i due fattori si annullavano a vicenda. “Quando il traffico si ferma, non ha senso avvicinarsi di più alla macchina che ci precede”, conclude Boreyko. Il che non significa proprio “più cerchi di sbrigarti e più tempo perdi”, ma sicuramente “più cerchi di sbrigarti e meno tempo risparmi”. E probabilmente provochi più incidenti.

L’impazienza non paga

Se vi state chiedendo che cosa c’entra questo con la scrittura e altri lavori simili, direi che è un’ulteriore riprova del fatto che l’impazienza non paga quasi mai. Compresa quella delle persone che definiamo “ossessionate” o “ispirate”, quelle che quando hanno un obiettivo diventano inarrestabili. Certo sembra che producano molto di più. Ma, come sostiene lo psicologo Robert Boice, affrettarsi a finire qualcosa in genere ha un costo che bilancia, se non addirittura supera, i benefici, quindi si rischia di metterci più tempo o di farlo peggio. Ci si stanca e si è meno in forma il giorno dopo. O si trascurano tanti altri doveri che poi si ha bisogno di un giorno intero per rimettersi in pari. Oppure si rischia di danneggiare il lavoro già fatto.