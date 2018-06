Il modo migliore per evitare i rimpianti

Come dovremmo vivere la nostra vita se non vogliamo finire pieni di rimpianti? Oggi la risposta standard a questo interrogativo vecchio quanto il mondo, spesso basata sulle ricerche dello psicologo Thomas Gilovich, è che ci pentiamo di più delle cose che non abbiamo fatto, invece che di quelle che abbiamo fatto. Tuttavia, su questo sono sempre stato un po’ scettico. In fondo si potrebbe riformulare qualsiasi decisione per farla rientrare in una categoria o nell’altra.

Rompere una relazione per imbarcarci in un avventuroso giro del mondo potrebbe essere un chiaro esempio di “fare qualcosa”, oppure potrebbe significare che ci siamo sottratti al duro ma appagante compito di costruire un rapporto che dura tutta la vita. Mettere al mondo un figlio significa chiaramente fare qualcosa, a meno che non lo si faccia per soddisfare le aspettative della società, nel qual caso è un esempio lampante di incapacità di fare le proprie scelte. E così via. Chiaramente, se si vogliono evitare rimpianti, bisogna trovare una formula migliore del semplice “fare qualcosa”.

Per fortuna, l’ultima ricerca di Gilovich, condotta con il collega psicologo Shai Davidai, potrebbe fornircene una. La loro nuova serie di studi, che ho trovato sul blog Research Digest, si basa sulla distinzione tra quello che chiamano il “sé ideale”, la persona che saremmo se realizzassimo tutti i nostri obiettivi e le nostre ambizioni, e il “sé del dovere”, la persona che saremmo se soddisfacessimo tutti gli obblighi che abbiamo nei confronti degli altri e vivessimo una vita moralmente ineccepibile.