E se un’eccezione non è un’eccezione?

Una delle cose che ci fanno più infuriare della gestione dei nostri soldi è quando, per esempio, si rompe la lavastoviglie e sarebbe sensato sostituirla con una di buona qualità, invece che con una economica che l’anno prossimo dovremo cambiare di nuovo, quindi ne compriamo una di fascia alta congratulandoci con noi stessi per la nostra saggezza.

Poi però, il mese dopo, è il nostro decimo anniversario di matrimonio. Non siamo i tipi che si concedono spesso il lusso di una cena a base di champagne, ma questa è un’occasione speciale, capita una sola volta nella vita, quindi ci sembra giusto festeggiarla come si deve.

Il mese dopo, compriamo un nuovo vestito per andare al lavoro, una specie di investimento su noi stessi. Il problema di tutte queste “spese eccezionali” non è che sono ingiustificabili, è che, se capitano continuamente, non sono più eccezionali. Questo è il motivo per cui è difficile non sforare il nostro bilancio mensile. C’è sempre un buon motivo per spendere di più almeno una volta, ma se “solo per questa volta” capita ogni mese, allora si chiama spesa mensile.

Una scoperta inquietante

I ricercatori Abigail Sussman e Adam Alter hanno studiato quello che succede quando consideriamo eccezionali le nostre spese, e hanno scoperto qualcosa di inquietante. Sottovalutiamo regolarmente quanto ci costeranno e tendiamo a spendere troppo per ogni singolo acquisto.

Questo è dovuto a un difetto di quella che gli psicologi chiamano la nostra “contabilità mentale”: non mettiamo una lavastoviglie sullo stesso piano di una cena a base di campagne, perciò non pensiamo che quelle spese escano tutte da una scatola etichettata “spese eccezionali”, e ci dimentichiamo del fatto che probabilmente ce ne saranno altre simili.

Questo atteggiamento mentale può avere i suoi lati positivi. In un altro studio, Alter e i suoi colleghi hanno dimostrato che le persone sono più disposte a fare una donazione se la richiesta è presentata come un’eccezione al loro normale tenore di spesa. È positivo perché in questo caso lo fanno per una buona causa, ma rimane sempre un errore di contabilità mentale.