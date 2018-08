Se volete dormire bene, rinunciate al sessismo

Tra le persone che studiano queste cose, c’è un ampio consenso sul fatto che nelle società in cui vige una maggiore parità tra i sessi tutti sono più felici e più sani: non solo le donne, come si può facilmente immaginare, ma anche gli uomini (il consenso non è proprio unanime, ma lo è abbastanza da poter aggiungere anche questo alla già lunga lista dei motivi per cui dovremmo andare tutti a vivere in Scandinavia).

Nonostante questo, sono rimasto sorpreso dalla scoperta, emersa da una ricerca recente, che nelle società più paritarie sia le donne sia gli uomini dormono anche meglio. Per le donne questo è dovuto al fatto di poter condividere almeno in parte il peso di alzarsi in piena di notte per calmare un bambino che piange, o aspettare fino a mezzanotte che un adolescente torni a casa.

Il vantaggio di distribuire i compiti

Nei paesi più tradizionalisti, si dà per scontato che siano le donne delle coppie eterosessuali a dover fare tutte queste cose, perché l’uomo – dato che è l’unico a guadagnare il pane quotidiano, o forse gli piace solo pensarlo anche se non è così – ha bisogno di dormire per poter mantenere la famiglia.

Ma quello che succede in realtà, come hanno scoperto i ricercatori, è che anche gli uomini non dormono bene perché sono preoccupati per la sicurezza del loro posto di lavoro e per i problemi economici della famiglia. Senza contare che a volte per lavorare restano alzati fino a tardi, o si alzano presto.