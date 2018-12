Un pizzico di narcisismo fa bene

L’anno scorso, con quella che senza dubbio potremmo considerare una delle battute più caustiche della politica moderna, il ministro delle finanze danese Kristian Jensen, ha detto: “Esistono due tipi di paesi europei: quelli piccoli e quelli che non si sono ancora resi conto di essere piccoli”.

Non aveva idea di quanto fosse corretta quella frecciata rivolta, in modo neanche troppo velato, al Regno Unito. Gli autori di un recente studio hanno chiesto a un campione di persone di 35 nazionalità diverse quale contributo pensavano che il loro paese avesse dato, in percentuale, alla storia del mondo.

Le risposte potevano andare da zero, cioè nessun contributo, a 100, se ritenevano il loro paese responsabile di tutto. La risposta media dei cittadini britannici è stata 55 per cento, inferiore solo al 61 dei russi. Gli svizzeri si sono piazzati all’ultimo posto con l’11, gli americani, nonostante la loro fama di egocentrismo nazionale, si sono accontentati di un modesto 30 per cento. Naturalmente, non c’è modo di stabilire la vera “percentuale di contributo alla storia” di un paese, come fa giustamente notare Jesse Singal su Research Digest. Ma senza dubbio tutti hanno sopravvalutato la propria: messe insieme, le medie di tutti i paesi hanno raggiunto il 1156 per cento.

Un concetto controverso

Basta guardarci intorno per renderci conto che faremmo volentieri a meno di tanto “narcisismo nazionale”, come lo chiamano gli autori dello studio, e anche della sua varietà individuale. Ma il fatto che sia così diffuso (diciamoci la verità, anche la percentuale svizzera è decisamente troppo alta) fa riflettere.

Anche se un eccessivo narcisismo è malsano, sia per le nazioni sia per gli individui, un po’ di sana autostima è naturale, e perfino necessaria. Non sarebbe psicologicamente devastante passare tutta la vita con l’oggettiva consapevolezza di quanto poco noi e il nostro paese contiamo nel mondo di oggi, e nella storia in generale?