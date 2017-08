Inviate a cantare

1. Natalia Doco, El buen gualicho

Antipasto del nuovo album (uscirà a settembre, con lo stesso titolo) dall’interessante argentina che vive a Parigi, ha studiato Juliette Gréco, conosce la filologia del tango, i bistrot di Belleville e frequenta produttori imbevuti di tradizioni creole come Axel -Krygier. Natalia fa lunghe camminate sugli altipiani in cerca d’aria e di radici musicali. Viene bene in video e cerca la sua voce non nei registri drammatici di Mercedes Sosa, ma in un tono medio e confidenziale che armonizza le radici gauche e la nuova musette parigina.

2. Lara Molino, Lu fóche de san Tumasse

Quello che ci manca in dramma andino, lo recuperiamo in ansie appenniniche, luci e ombre di un contry abruzzese che nasce sotto un campanile ed esplode in feste catartiche. Il canto di Lara Molino, il cui album Fòrte e gendìle rispecchia il titolo (inflessione di Chieti compresa), sa di vita vera sedimentata in strati di narrazione popolare tra santi e briganti, sale, vino e sonorità pulite. Anche grazie a Michele Gazich, qui produttore e strumentista (quante volte capita di sentire una parte di violino così in una ballata?), i canti della terra sfiorano il cielo.

3. Pivirama, Sassi di vetro

La questione della crisi d’identità dei cocci di bottiglia spiaggiati tra i ciottoli ha ora la sua canzone di riferimento. Merito di Raffaella Daino, siciliana, inviata di Sky Tg24 e cantante autoprodotta, capace di addentrarsi in campi profughi, deserti e giungle di Calais, ma anche di cavare canzoni da nuvole di fumo. Una personalità psichedelica, capace d’immergersi nell’attualità e puntualmente di scostarsene, in un album, Senza rete, che amalgama racconto sociale e piccole epifanie quotidiane; un puzzle di pezzi di sé che non si ricompone mai del tutto.