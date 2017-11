Pummarola sunset

1. Canzoniere Grecanico Salentino, Moi

“Cerchi quel colore che ti rappresenti, strumenti e suoni che ti dicano chi sei”. Eccola, la missione di questo nuovo Canzoniere: un grande album che imbottiglia la pummarola in bottiglie di Coca Cola, che marita gli zufoli e Piers Faccini, e che nel video del brano Lu giustacofane mette in scena la metafora delle teste di anziani del villaggio piantate nella terra come olivi, i loop e i lupini, e la pizzica da Lecce a New York. Con la produzione di Joe Mardin, in simbiosi con le idee di Mauro Durante. Ritmi del Sud in equilibrio sul tempo.

2. Daniele CocciaPaifelman, Roma è una prigione

Era un lato b di Patty Pravo nel 1970, una ballata western dalle terrazze del Pincio, e ora risplende indosso alla voce baritonale del cantante romano. Paifelman proviene dai Muro del Canto ed è al debutto solista con l’album Il cielo di sotto, coprodotto dal Piotta. A volte Daniele avanza nelle riarse pampas morriconiane e a volte rischia un eccesso di confidenza mimetica rispetto al generale Fabrizio De André (di cui coverizza Un blasfemo). Cocciuto, ma ne esce comunque come valente militante della ballata autogestita.

3. Lee Ann Womack, All the trouble

Oltre i western morriconiani, ci sono solo le lande texane dove tra crotali e cactus il country confluisce nel soul e rifiorisce nutrendosi di dolore come fossero cereali mattutini. È il caso della voce elegante di Lee Ann che si giostra nella valle di lacrime, promossa dal marito Frank Liddell, produttore dell’album The lonely,the lonesome and the gone e artefice di un sound caldo, classico, registrato in modo impeccabile. Lei ha sofferto per noi o almeno ce lo fa credere, a noi non resta che berci sopra contemplando tramonti su Instagram, che fa buio prima delle sei.