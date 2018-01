Cinematica

1. Grazia Di Michele, Folli voli

E chi se lo ricordava, il film Once, del 2006, con il duo ceco/irlandese formato da Markéta Irglová e Glen Hansard, protagonisti e autori della Miglior canzone agli Oscar del 2008? Falling slowly diventa Folli voli in questa nuova versione elegantemente pettinata come se dovesse andare a Sanremo. Grazia Di Michele, cantautrice di lungo corso, ritorna e si diverte a ripescare e adattare ballate e canzoni da repertori altri: Cesaria Evora e Damien Rice, Cuba e Israele, il Brasile e l’America. Un bel volo intorno a un mondo di canzoni azzeccate.

2. I Giocattoli, Bill Murray

Sushi bar e sigarette, noia esistenziale e sesso: è una versione giovane e fresca, con video carino, della solita solfa: la ballata indie generica che si pasce della propria giovinezza e freschezza. La riconoscibilità si delega: e un attore cult come Bill Murray, citato dal duo palermitano nel ruolo di ghostbuster, funge furbescamente da marcatore di stile indie, così come Pippo segnala ai piccoli visitatori che si trovano davvero nel regno Disney. Cominciarono le Bananarama con Robert de Niro’s waiting a reclutare star del cinema come protagoniste delle canzonette.

3. Calibro 35, SuperStudio

Ossia, “la colonna sonora di un film che non è mai stato girato, in cui Clint Eastwood e Pam Grier salvano la Terra dall’invasione di robot assassini arrivati da un altro pianeta”. La band di Enrico Gabrielli rappresenta la fase terminale del contagio cinematografico: tutta la loro traiettoria è un montaggio veloce di scene d’azione in film di genere funky a zampa d’elefante. Sono imbattibili in questa disciplina molto nerd, e sembrano non stufarsi mai ad affinare quelle ombelicali linee evolutive che ora portano a maturazione con l’album Decade.