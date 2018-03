1. Punkreas, U-Soli “Da soli non si vince mai”, e in effetti il messaggio prima ancora umano che politico (la negazione dello ius soli è una zappa sui piedi dei figli di tutti) diventa più efficace se, oltre ai componenti dei longevi punk rockers di Parabiago, a tenere il punto sono anche volti di bambini, come nel video che accompagna questo pezzone ruggente dall’ep InEquilibrio. Tutti piccoli Italiani con la I maiuscola e le radici sparse in mezzo mondo dall’Ecuador alla Cina, dalla Romania all’Africa subsahariana. Come uno Zecchino d’oro del nuovo conio.

2. Ferraniacolor, Alfabeto Illustrato (feat. Tommaso Cerasuolo)

Una linea ad alta godibilità tra Torino, Napoli e le montagne molisane: panoramiche di Steve Reich e Burt Bacharach, jazz e Sufjan Stevens, visibili da un convoglio anomalo. I macchinisti sono Marco Alfano (tastiere) e Luca Zarrilli (sassofono), già nei Panoramics. A loro si è aggregato Cristiano Lo Mele, dei Perturbazione. Tommaso Cerasuolo, ancora dei Perturbazione, canta nel brano che dà il titolo a un ep di “world pop” confezionato in modo squisito, che in chiusura regala una italo bossa da buonumore.

3. The Johnny Clash Project, I’m so bored with the Usa

Pezzo di feroce polemica antiamericana datato 1977 e rifatto nello stile di Johnny Cash da un trio bolognese che trasporta gli inni punk rock dei londinesi Clash nel caratteristico stile del cantautore di Nashville morto nel 2003. C’è proprio tutto, in questa canzone d’amore mutante tratta dal primo album della band di Joe Strummer: l’antiamericanismo di ritorno eseguito all’americana, la versione kitsch retrò di un prurito che la cura Trump ha trasformato in psoriasi. Sono simpatici, molto Tennessee.