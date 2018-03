Donne e vudù

1. Mélissa Laveaux, Lè ma monte chwal mwen L’attacco di questa canzone è un incrocio tra la versione di Ciao amore ciao portata da Dalida sul palco di Sanremo e il giro di Walk on the wild side di Lou Reed. Laveux è una diva classe 1985, cresciuta a Ottawa da una famiglia di Haiti che le negò l’accesso alla parlata d’origine. Ed è proprio la sua lingua, quel creolo salvato a costo di viaggi e spiriti vudù, che dà vita all’album Radio siwei. Tra recuperi della canzone popolare haitiana di Martha Jean-Claude, un graffio alla Screamin’ Jay Hawkins, e quel tropical soulfunk che affezionarsi è un attimo.

2. Carlot-ta, Glaciers

Un pezzo per chitarra, voce e poco altro, in una vena un po’ Laura Marling: è tra le cose più centrate in Murmure, album che vede il talento di Carlot-ta alle prese con un organo a canne. Ne escono fascinose Samba macabre, citazioni da Gyorgy Ligeti o da Virginia Woolf, marcette tra il carnascialesco e il barocco. La ventisettenne italiana canta in inglese e francese, compone esegue e arrangia tutto, con la sua fantasia e un impeto romantico. A volte dà l’impressione di volersi inserire nella scia di certe donne immaginifiche come Kate Bush e Björk.