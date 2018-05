Trap bricolage

1. M¥ss Keta, Spam

La più hiphop delle milanesi imbruttite svuota lo spam, e cerca nelle cose un senso popup. Chiaro, no? Lei, già diva virale con Le ragazze di porta Venezia, ci aggredisce con l’album Una vita in caps-lock, tirato a lucido come una Lamborghini arancione piena di suoni da giostra, ritmi testardi, tizie con il botox, scimmiette nude che ballano e quando non ballano poppano da tette popup. Come un drone che sorvola gironi d’inferno di un kitsch libido consumista che confina con Loro di Paolo Sorrentino. M¥ss Keta è una Die Antwoord made in Italy.

2. Gemitaiz, Tanta roba anthem (feat. Gué Pequeno)

Dice: “Ho tanta roba, tanta droga, tante bitches e tanta moda, Vetements, Louboutin Saint Laurent nel guardaroba”. E insomma, svolta fashion a parte quello dei rapper italiani è sempre l’impero dei sensi da Olgettine e Cayenne, e più lo sfottono più ne fanno leggenda. Parlantine sciolte, chiamate perse, storie di soldi e sfumature di droghine. Gemitaiz, rapper romano riflessivo che ci sa mettere la nota triste, ha intitolato il suo nuovo album Davide. Si sveglia, scrive pezzi trap, e ci mette dentro pure Coez e Gué Pequeno.