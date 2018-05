Banane e peana

1. Childish Gambino, This is America

Guardate che vi combino, dice Gambino, alias Donald Glover, delle cui gesta da showrunner di Atlanta (la serie tv sulla società nera statunitense) s’è letto sul New Yorker. Questo video fa serie a sé: canto di schiavi neri, colpi di pistola, hip hop e finale in fuga. Smorfie di parodia, flash di violenza shock, e coazione a farne arte, e soldi. Visione stilizzata e drammatica dell’America di oggi, e peana a se stesso di un artista che sa esprimersi tra musica e fiction, e che ci campa bene, scacciando a suon di cash e canne un’angoscia costante.