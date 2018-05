Dark social

2. Dull Company Myself, Senility

Chinare il capo davanti a esempi come Matteo Ferrante da Cisterna di Latina, classe 1997, che milita in un gruppo di post rock rumorista chiamato Stille Dämmerung e per passione personale si dedica al progetto solista Dull Company Myself (significato: “me stesso, noiosa compagnia”). E il suo album To load the feeling of a trembling whisper suona benissimo. È un cavernoso concentrato di dark britannica anni ottanta: Cure misto Human League, con un tocco Smiths qua e là, ma credibile. Come una piccola, fiorente Haçienda di Latina.