Hotline zufolo

2. Judith Owen, Hotline bling

Prendi una serenata billionaire in tuta di acetato e trattala bene: costringila in tubino nero, adornala di tocchi di pianoforte e anima che manco sapeva di avere. La cantante gallese Judith Owen, voce bianca ma bluesy, nel nuovo album RedisCOVERed questo fa: pettina canzoni in souplesse. Può anche peccare di eccesso di confidenza (Smoke on the water senza il riff è come una carbonara con il tofu al posto del guanciale) ma ne azzecca tante, da Hot stuff di Donna Summer rifatto latin jazz a Shape of you di Ed Sheeran con un groove di tam tam.