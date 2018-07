Exotica Tubinga

1. Fantastic Negrito, Bad guy necessity Abbiamo tutti bisogno di un cattivo per i film delle nostre vite: tanto vale adottarne uno che assicuri anche una colonna sonora black roots, sfiziosa come una camminata di Chuck Berry, riff di chitarre levigate dai venti di Chicago, e tanto disperato blues cavato da una laringe a rischio. Il tocco viscerale e mai vecchio di questo provvidenziale blues-man di energia comparabile al primo Lenny Kravitz (meno figo, più radical) si conferma nell’album Please don’t be dead, tra le cose più vitali, a dispetto della copertina da obitorio, che sia dato ascoltare. Amen.

3. Polo & Pan, Canopée (Superorganism remix)

E non abbiamo tutti forse bisogno di due fantasisti francesi, due Bouvard e Pécuchet in grado di servire come pastis pezzi di exotica intelligente, tormentoni estivi che sembrano le suonerie dei prossimi smart phon con cui ci asciugheremo i capelli? L’album Caravelle è un caicco per una traversata nelle Cicladi dei sensi, e l’intervento in remix sul primo singolo lo imbottiglia in un sottomarino che pesca negli stessi abissi tra Underwater love e nostalgia di Le avventure acquatiche di Steve Zissou, come se fosse stato un buon film.