Buonismo power

Milo Greene

Be good to me

Dopo mesi di compiaciuta disumanità, il ritorno al buono diventa un bisogno forte. E forse non è un caso che si ricomincino a sentire in giro certe power ballad avvolgenti come negli anni ottanta. Caso da manuale questo pezzo della band losangelina, che sta per pubblicare il bell’album Adult contemporary (il genere è questo, per i papà che ballano). La voce del cantante è dotata del giusto coefficiente di raucedine, le parole sono di universale vaghezza, ma accorate; la musica in lenta ascesa, e tutto torna. Come per un montaggio veloce alla Top gun.