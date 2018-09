Mobilità femminili

1. Pastis e Irene Grandi, Prima di partire per un lungo viaggio

I fratelli videoartisti fiorentini Marco e Saverio Lanza e la chanteuse rock, il visual album Lungoviaggio, un dvd e un cd, ogni canzone uno slide show. E i superospiti: Vasco, l’ologramma di Tiziano Terzani, la Astrosamantha dallo spazio, la coreografa Hagit Yakira, Cristina Donà e tante immagini. E poi, in fondo, c’è quella canzone di Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che già portò al successo Irene Grandi (o viceversa) nel 2003, riarrangiata in una nuova versione spoglia, con il piano. Ed è la cosa più emozionante.

2. Soap & Skin, Italy

L’affetto che nutre, l’ascolto che rigenera, il sentimento salvifico che incute la musica: una disarmante sorgiva bellezza, e pazienza per il lato cosmetico del nome d’arte che si è data la musicista austriaca Anja Plaschg. Il pezzo viene dall’album From gas to solid/You are my friend. Casomai si può cercare nel video girato a Malta un tuffo nella vita e più di una metafora vaginale. E scoprire anche il pezzo This is water. C’è David Foster Wallace come ispirazione. E c’è un’invocazione che è bello sentire: “Awake me hopefully in Italy”.

3. Death Valley Girls, More dead

Dall’altra parte del labirinto femminile, nei quartieri duri di un mondo immaginario alimentato dalle Ultra vixen di Russ Meyer, c’è questa gang losangeleina in cui la cantante alpha Bonnie Bloom-garden tiene al guinzaglio il chitarrista Larry Schemel. Vanno in giro a far baccano in una versione giocherellona del nichilismo punk, dell’attivismo indie e di una selezione di manierismi del momento nell’album Dark-ness rains, da cui abbiamo già assaggiato il videoclip di Disaster (is what we’re after), con Iggy- Pop che si mangia un hamburger.