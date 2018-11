Campi moderni

1. Le Trio Joubran, Carry the Earth (feat. Roger Waters) Gli accordi intrecciati di Adnan, Samir e Wissam Joubran, fratelli nati a Nazareth da una famiglia di liutai, e i versi di Mahmoud Darwish, che fu poeta militante e membro esule dell’Olp, vengono resi con la gravitas che gli è propria dall’ex Pink Floyd e supporter della causa palestinese Roger Waters. Uno strumento in più per attirare l’attenzione di orecchie occidentali su The long march, un album di mistero mediorientale, poesia di oud con inserti elettronici (può fare da sfondo ad abluzioni in hammam di città).

2. The Inspector Cluzo, A man outstanding in his field

È un riff di chitarra elettrica di quelli secchi e taglienti alla Keith Richards a tracciare il solco. E sono due contadini della fu Guascogna che lo decantano; non solo il solco, ma il suolo, la campagna circostante: benvenuti nel mondo rock’n’rural di Laurent Lacrouts e Mathieu Jourdain, cotitolari di banda ma anche di fattoria (Lou Casse) con annesso allevamento. L’album con cui festeggiano il decennale, We the people of the soil, sa di antiglobalizzazione e pesto di chitarra e batteria. E onestà corretta armagnac.