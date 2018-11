Sud al sangue

1. Camilla Barbarito, Tirallallì Tra texture di chitarra elettrica e un violino zingaro che balla tra i tavoli. Ecco una voce del sud che graffia e soffre: un canto della Basilicata sentito a una festa campestre? La cantante Camilla Barbarito coltiva canzoni selvatiche per far crescere un album verde speranza, Il sentimento popolare. Pare un giardinetto dove sfilano chanteuse di ritorno a Napoli, ammaliatrici balcaniche, tanguere cubane o mistiche in estasi per Teresa d’Avila. Lei è una compilation di cantanti ma la testa multiculti, il cuore a sud e l’ugola ovunque son sempre le sue.

2. Maldestro, Spine

“Stare da tutt’altra parte in un mondo fatto ad arte, non in questa discarica di cui facciamo parte”. In questi versi c’è un manifesto o almeno l’ambizione di Antonio Prestieri da Napoli, cantautore di vaglia nonostante un nome d’arte, che sta alla larga da tentazioni vernacolari per puntare a un italiano articolato, più Fossati che Fuorigrotta. Nell’album Mia madre odia tutti gli uomini racconta un mondo sporcato in tutti i modi, ma lo fa con eleganza. Grazie anche alla produzione di Taketo Gohara, si sentono mosse da campioncino del cantautorato.