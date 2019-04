Desiderio elettronico

1. Gesaffelstein Lost in the fire (feat. The Weeknd)

Probabilmente dire “I wanna fuck you slow with the lights on” è un modo un po’ patriarcale di esprimere il desiderio. Ha la stessa sottigliezza del pugile bulgaro che bacia la reporter sulla bocca a forza. Questo passa il convento, in termini di sensualità, nel nuovo album di Gesaffelstein, maestro del suono traslucido elettronico francese che (alla Daft Punk) ama starsene mascherato da una patina di bitume nero. Come i suoni dark che creano tensione con le ospitate alla moda nel suo nuovo album Hyperion.