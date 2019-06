Partenope retrofit

1. Rockets, Doot doot

E chi se li scorda i primi anni ottanta, quando imperversava la musica dance super sintetica, al contempo avanguardistica e commerciale? Tra le cose cult di quegli anni c’era questo pezzo di un gruppo gallese, i Freur (i due fondatori poi diventeranno gli Underworld). Doot doot torna ora in una sapiente cover in Wonderland, il nuovo album dei redivivi francesi Rockets, che nel 1978 spuntarono come alieni pelati in pelle argentea e vocoder (con una versione futurista di On the road again dei Canned Heat) e ora si ripresentano con facies ecologista.