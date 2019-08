1. Stormzy, Vossi Bop (feat. Ghali)

Forse essere cool è solo questo perenne agitare la capoccia e non pentirsi? Però quest’estate ha tenuto compagnia questa catagnola di grime dal Regno Unito, che prende il cazzeggio social di un amico e ne fa un gesto epico, identitario. Grazie anche a un kolossale video e alle versioni localizzate per i mercati hip hop secondari come l’Italia, dove c’è Ghali che borbotta di “scheletri nell’armadio ma vestiti bene”, e un catechismo antisalviniano di maniera, che però non vale il franco e cordiale “fuck Boris” del rapper britannico.

2. Leisure, On my mind

E finalmente. Recuperando musiche finite negli angoli di ferragosto, un white groove benintenzionato dalla Nuova Zelanda: una cosa che fa un po’ ricordare quel mini fenomeno che furono gli Stereo Mcs di Connected (primo Brit hop anni Novanta), ma in una chiave più leggera, tra reminiscenze disco/funk e lieve psichedelia. Com’è tipico di quelle formazioni senza leader carismatico-dittatoriali, dove cervelli e talenti si esprimono polifonicamente. Come nell’album Twister, speriamo destinato a buona sorte di trastullo intelligente.