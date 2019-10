Alluvioni e ansiolitici

1. Oliver Spalding, Xanax

Dolore sempre vivo? Per soffocarlo sotto un cuscino di farmaci e musiche per giorni crepuscolari ecco un cantante di Brighton con un falsetto d’angelo e un compare, Ed Tullett, che fa lacrimare i sintetizzatori, più qualche sezione archi raminga. Il suo album Novemberism, in uscita il 15 novembre, è una vera pacchia per lo spleen da buio alle cinque del pomeriggio. Ma in dirittura per Halloween ecco il singolo dal nome d’ansiolitico: è sound da pelle d’oca, per chi ama Antony & the Johnsons; un plaid di note avvolgenti per la stagione Bon Iver.