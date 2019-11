Introversi university

1. Michael Kiwanuka, I’ve been dazed

Il gospel dei tempi moderni, la musica salvifica, un novello Marvin Gaye (di origini britannico/ugandesi) che strappa il cuore con un terzo album (Kiwanuka) che a molti sembra la cosa più bella dall’invenzione delle michette appena sfornate. E in effetti c’è questa elusiva qualità nelle sue composizioni: il calore nel timbro della voce, graffiante ma speranzoso, nei suoi stilemi gospel, nell’assicurare che il tempo è un guaritore, nella chitarra con il fuzz rétro, in questo senso del produttore Danger Mouse per il beat acchiappone. Roba buona.

2. L’enciclopedia dei limiti, L’eleganza dell’amaro

Canta imbracciando la chitarra avuta in regalo a otto anni dal papà: Alessio Falsone viene da Palermo, esce da un tunnel anglofono, da band chiamate Injustice e Keep the Faith, dall’ep Positive lifestyle, e da singoli che s’intitolano Not a wall but a bridge (e finiscono negli spot della Panda Cross). Poi ci s’immagina Alessio che si risveglia e abbraccia la lingua italiana. E scrive il suo album solista godendosi ogni sillaba e il paradosso del raccontare storie introverse, e forse anche quel nome d’arte che pare un titolo.