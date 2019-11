Vittoria e declino

1. The Kinks, Victoria

Quando nel 1969 la band britannica pubblicò il doppio album Arthur (or the decline and fall of the British empire), venne coccolata dalla critica ma ebbe scarso successo commerciale. Quarant’anni dopo è un disco di culto e il suo tema centrale, sospeso tra l’ironico e il nostalgico, è perfetto per i tempi della Brexit. Anche il singolo è tutto un rimpianto per quando c’era lei: la regina più Rule Britannia di tutte. Ma la storia è quella di un suo suddito che, negli anni dell’austerity postbellica, va a cercare fortuna in Australia. Un concept album da manuale.