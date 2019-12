Migranti italiani

1. Calibro 35, Stan Lee (feat. Illa J)

È tutto un rimaneggiare miti, spostare accenti, sovrapporre Shaft a Star Trek e, su un afflato galattico e supereroico, aggiungere un rapper old school di Detroit. Nell’universo dei Calibro 35, band di ultraterrena sottigliezza strumentale, una “voce che dice cose” è come un Big bang. Una nuova (e aliena) identità segreta svelata dal gruppo proiettato dai poliziotteschi ai b-movie di fantascienza, e ora risucchiato, verso il prossimo album Momentum, in quell’epica di cui sono fatti i Fantastici Quattro, Spiderman, Avengers e sogni adolescenziali vari.

2. Ackeejuice Rockers, Jude & Frank, Lele Blade, Medellín

Da Marostica, capitale delle ciliegie e base degli Ackeejuice, duo di smanettoni del ritmo già noti ai fan di Kanye West e Jovanotti, a partire da un giro di flauto preso da qualche disco di folk andino, con un condominio di ospiti. Per imbarcare il loro cargo di strabordanti ritmiche moombathon e latin house in una dimensione global/provinciale, tra rapper casoriani, balenciaga farlocche e “la plata la plata la plata”. Come quei bambini che girano con le magliette di Narcos, ma divertente.