Ballate, patate

Handshake

Lasagna

“Eat your lasagna before they get cold!”. Se la nonna avesse militato in una formazione grunge dei primi anni Nirvanta, lo direbbe così, come in questo ghiotto pezzo amarcord servito come fumante apripista dell’album d’esordio, An ice cream man on the moon. È sempre meglio delle lasagne che propina Paris Hilton su YouTube. Qui, almeno, abbiamo una giovane band fiorentina dagli ascolti colti, che se la suona a Londra, e balla Impala, cita Gilmour e grattugia Radiohead. Bravi, ma speriamo che non si dimentichino il parmigiano.