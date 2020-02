Pappalasagne & Parasite

1. Bugo feat. Morgan, Sincero “Le buone intenzioni, l’educazione”, e un caso da manuale di eterogenesi dei fini. Il pezzo, che di suo è buono, al festival finisce per rimanere a fortiori in testa (in particolare nella testa del rubrichista di Internazionale, sporadico spettatore sanremese) nella versione sabotata dal suo alfiere e (presunto) coautore: “La tua ignoranza, la maleducazione…”. E alla fine questa bromance finita a calci e sputi convalida quel perfetto “sono sincero me l’hai chiesto tu ma non ti piace più”, e innalza a livello salotti d’Italia il talento seminterrato di Bugo.

3. Blackbird & Crow, The witch that could not be burned

Ormai stai cedendo in pieno al giovane Gianni Morandi, la cui In ginocchio da te in diretta dal 1964 spunta nel film Parasite. Però poi, via Spotify, ti lasci deviare dal gusto nordico. Con questo poetico heavy blues folk da un duo della contea di Donegal, Maighread & Stephen, merla e corbaccio al primo album (Ailm). Lei fa la strega dannata, e “my pen will not be silenced” dice con quel suo brogue irlandese, su poche note di grezza chitarra di lui. Basta con le falegnamerie da festival, vanno bene la foresta, il falò e tanto buio intorno.