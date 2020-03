Cantare avanti

1. Celeste, Stop this flame

Andare avanti, eccetera. Inutile dirlo sempre con quella affranta superciliosità da cantautori che si credono Samuel Beckett; ci si può mettere del groove e della speranza, e tirare come se fosse acid jazz dei bei tempi, una Talkin’ loud primi anni novanta. E fare ancheggiare, anche, e cantare sul coro. Non è facile, ma Celeste Epiphany Waite, 25 anni, ha la personalità giusta per mettere a tacere i saccentoni e duettare con il guru Paul Weller inYou do something to me e in generale trasmettere, senza smancerie, quella forza tranquilla che ci vuole adesso.