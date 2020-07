2. Jason Mraz, Make love

A prima vista sembrava che Mraz, cantore di good vibrations californiano la cui I’m yours era stata un bel contagio musicale del 2008, avesse sbagliato l’anno per fare il brillante con Look for the good, nuovo album reggae light, quasi ostinatamente pieno di ottimismo: si può veramente dire ancora “fai l’amore e non la guerra”? Ma dopo Minneapolis, le proteste, la repressione, Trump a Tulsa il dubbio sorge. Forse Mraz ci ha azzeccato: c’è bisogno di qualcuno capace di ballare in levare e cantarci su una storia positiva. E “make love not war” suona bene.