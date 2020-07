1. Fadi, Owo

Ode a una città nigeriana ignota ai più, ma che per un ragazzo cresciuto in riviera adriatica potrebbe essere una specie di Zacinto. “Un italiano medio vero”, nigeriano di Riccione, yoruba romagnolo, schiocca la lingua alla maniera africana e fa risuonare belle parole in quel suo timbro profondo. Si sente la sua volontà di abbracciare “Fela Kuti e Casadei”, e magari (con quei ganci a forma di fischio, ancorati al ritmo del kalangu o talking drum) pure d’infilarci una hit solare per un’estate in cui le voci black importano se possibile ancor più del solito.

2. Waldeck, One of these days (feat. Patrizia Ferrara)

Riaffiora la pura sorniona malinconia di Konstantin Waldeck, austriaco creatore di mood sonori, tra Kruder & Dorfmeister e gli spot della Ferrero Rocher. Il suo nuovo sfizioso album, Grand Casino Hotel, è un posto sperduto nel deserto, in una confluenza di autostrade perdute da David Lynch, echi di sgommate e blues, sixties lounge, cocktail e thriller da cinemascope; le suite sono occupate da valenti sciantose (una è italiana). Non manca, con triste tempismo, un sentito omaggio a Ennio Morricone.