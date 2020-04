All’inizio di 28 giorni dopo di Danny Boyle un gruppo di quelli che sembrano attivisti entrano in un centro di ricerche, liberano la scimmia sbagliata e un morbo micidiale trasforma una buona parte dei britannici in belve violente e assetate di sangue. Quattro settimane dopo un pony express esce dal coma e si ritrova in uno scenario post-apocalittico. Gli infetti sono ancora il problema principale, ma anche tra i superstiti c’è chi comincia a perdere la testa.

Il film è del 2002 ma non è affatto invecchiato. Merito principalmente della regia di Danny Boyle che ha usato la strada della semplicità, innestandoci qualche uovo di Colombo (gli zombi che corrono!) e un cast senza grandi stelle, ma con un giovane promettente come Cillian Murphy e comprimari affidabili come Brendan Gleeson e Christopher Eccleston.

A completare il tutto una notevole colonna sonora e una campagna di marketing con una bella grafica. Vidi il film a Roma, al Fantafestival, bei ricordi. In più 28 giorni dopo ebbe il merito di farmi tornare alla mente I sopravvissuti, una serie tv pazzesca della Bbc del 1975, ritrasmessa dalla Rai, che in questo momento sarebbe interessante recuperare (direi che almeno i primi episodi si trovano su YouTube). Anche lì si parla di un’epidemia, comincia tutto con le scuole che chiudono…