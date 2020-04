In The decline di Patrice Laliberté un gruppo di persone prende parte a una specie di campo di addestramento nell’immensa proprietà di Alain, un uomo di mezza età convinto di doversi preparare a un’imminente e sempre più probabile minaccia: un’invasione aliena, un’invasione di profughi climatici, una pandemia. Quando arriverà il momento di lottare per sopravvivere, non solo bisognerà saper sigillare un pacco di riso per conservarlo il più a lungo possibile, ma bisognerà anche essere in grado di non far arrivare nessuno a bussare alla porta. E infatti la proprietà di Alain, completamente autosufficiente, è ben isolata nelle montagne del Québec.

Anche se l’uomo sembra un po’ paranoico, che c’è di male a fare un’esperienza di questo tipo? Magari può essere utile, non si sa mai. Naturalmente gli “ospiti” di Alain scopriranno abbastanza rapidamente che era meglio starsene a casa. Nonostante qualche buco nella sceneggiatura e dei personaggi tra cui è davvero difficile trovare qualcuno a cui affezionarsi, il thriller di Laliberté, arrivato direttamente su Netflix, si lascia vedere. L’ambientazione tra le nevi del Canada è bella e ben fotografata, ma soprattutto The decline può farci riflettere sul fatto che non è il caso di rinunciare a cuor leggero alla convivenza civile, è ancora troppo importante e sembra decisamente il piano migliore per sopravvivere.