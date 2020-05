L’inizio della fase due ci spinge a guardare avanti. Viene però anche da chiedersi se avremo nostalgia di com’era la nostra vita prima della pandemia. Quel tipo di nostalgia che si prova per la spensieratezza della gioventù e via dicendo. Uno dei film che meglio la rappresenta – al punto da farci provare nostalgia per qualcosa che non abbiamo vissuto – è American graffiti di George Lucas. Anche perché nasce come una specie di miscuglio di ricordi del regista e degli sceneggiatori, dei tempi in cui ancora non avevano spiccato il volo.

Ma non è solo questo. Nel racconto di una lunga notte d’estate di un gruppo di ragazzi, in una cittadina californiana ci sono tutta la capacità di Lucas di incontrare i gusti del pubblico, le intuizioni di Francis Ford Coppola, produttore del film, un gruppo di attori particolarmente ben combinato, ciascuno con il suo momento, una colonna sonora da antologia e la rappresentazione nitida di un mondo ancora a colori, ma destinato inesorabilmente a sbiadire.