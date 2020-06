Mentre si avvicinano le vacanze di Natale una studente dell’Hawthorne college viene impalata con una stalattite di ghiaccio da un misterioso killer incappucciato. Il giorno successivo un professore di letteratura, odioso e misogino, ribadisce alla sua classe che continuerà a discriminare le autrici, nascondendosi dietro un imprecisato riferimento ai “classici” e ignorando una raccolta di firme per rimuoverlo dal suo incarico. Riley, una studente che lavora in una caffetteria, qualche tempo prima è stata vittima di uno stupro, ma nessuno le ha creduto e anzi deve subire le provocazioni degli amici del ragazzo che l’ha violentata. La sera stessa, durante una festa, un’altra ragazza sparisce per mano di un uomo incappucciato.

Da un certo punto di vista non c’è niente di davvero originale in Black Christmas, horror ambientato in un college, diretto da Sophia Takal che l’ha anche scritto insieme ad April Wolfe. Ma in questo periodo dell’anno siamo abituati a veder spuntare nelle sale qualche filmetto horror poco impegnativo. In più una parte del piacere dei filmetti horror poco impegnativi è proprio nel loro essere non particolarmente originali. Comunque in Black Christmas almeno per tre quarti tutto funziona abbastanza bene, c’è qualche sequenza realizzata con stile, ha un bel ritmo e a pensarci bene non è poi così poco impegnativo.

Soprattutto perché mette nel mirino, tutte insieme, alcune cose su cui forse non si riflette abbastanza: un certo tipo di privilegio maschile aggressivo e arrogante che sfocia in fenomeni allucinanti come la cultura dello stupro, ancora diffusa, specie nei college statunitensi. Peccato che a un certo punto il film si perda un po’ e che quindi la resa dei conti finale non sia particolarmente soddisfacente. Imogen Poots, che ha una trentina d’anni, è credibile come ventenne, mentre Cary Elwes rende particolarmente odioso un personaggio già odioso sulla carta.