Donald Trump mantiene la sfida contro tutto e tutti

Secondo il sito FiveThirtyEight , che analizza i sondaggi di opinione, dopo 595 giorni di presidenza Trump conserva la fiducia del 40 per cento degli americani, una percentuale molto vicina a quelle di Ronald Reagan o Bill Clinton nella stessa situazione, e appena più bassa di quella di Barack Obama. È anche vero che gli elettori ostili a Trump sono il 53 per cento, più di tutti i suoi predecessori da Harry Truman in poi.

Queste persone condividono con Trump l’odio nei confronti delle élite politiche ed economiche del paese, accusate di aver sacrificato gli interessi dell’America bianca che si sente penalizzata a beneficio della globalizzazione. Anche se la riforma fiscale di Trump favorisce i più ricchi, i suoi risultati economici sono buoni e il presidente può dichiarare di aver “fatto bene il suo lavoro”.

La base condivide con Trump anche il disprezzo per i mezzi d’informazione, gli stessi che lo attaccano in questo momento e definiti dal presidente “nemici del popolo”. In questi affondi c’è chi vede la prova dell’esistenza di uno “stato profondo”, come lo chiamano i complottasti.

Possiamo credere che questi elettori resteranno dalla parte di Trump fino alla fine? È probabile, considerando il clima di estrema polarizzazione che ha diviso l’America negli ultimi due anni. La chiave del futuro politico del paese saranno ancora una volta gli indecisi, da cui dipenderà la maggioranza repubblicana al congresso alle elezioni di metà mandato che si terranno tra appena due mesi.

Una sconfitta netta potrebbe innescare la procedura di impeachment per il presidente. Ma Donald Trump potrebbe avere le sue ragioni per mantenere quest’aria di sfida anche quando tutto sembra remargli contro.

