Ultimo giorno utile per un accordo sulla Brexit

Teniamo ben presente questa parola: backstop. La sentiremo spesso, nei giorni e nelle settimane che verranno, perché è la chiave del successo o del fallimento del negoziato sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Backstop è una parola che potremmo tradurre con “rete di sicurezza”. In questo caso indica il complesso sistema immaginato da Bruxelles per evitare di innalzare una nuova frontiera tra le due Irlande una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione, il prossimo 30 marzo. Nei fatti, l’Irlanda del Nord resterebbe nell’Unione doganiera europea, al contrario del resto del Regno Unito.

È un incubo per Theresa May, perché se accetterà la proposta del negoziatore europeo Michel Barnier, la sua coalizione con gli unionisti irlandesi potrebbe sfaldarsi e il suo governo potrebbe implodere per l’uscita dei partigiani della Brexit “dura”.

Nella serata del 17 ottobre, Theresa May sarà a Bruxelles per incontrare gli altri 27 leader europei, nell’ultimo giorno utile del periodo previsto per concludere l’accordo sull’uscita dall’Unione. Ma al momento non esiste un accordo sul tavolo, dato che i britannici sono troppo divisi per accettare la proposta europea in merito al problema della frontiera tra le due Irlande.

Rispettando la drammaturgia abituale dei grandi negoziati europei, la premier britannica otterrà quasi certamente una proroga supplementare per venire incontro ai 27. La minaccia di una rottura potrebbe aiutarla a convincere il suo governo ad accettare un compromesso, ma è una speranza molto debole.