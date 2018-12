L’estrema destra europea non ha avversari convincenti

Questo contesto non è estraneo a ciò che accade in Francia con i gilet gialli, un movimento nato dal nulla che evidenzia l’impasse della democrazia rappresentativa e ne contesta la legittimità.

La Spagna era sembrata immune, ma è anche vero che dicevamo lo stesso della Germania, per ragioni storiche evidenti. E invece Alternative für Deutschland (Afd), il partito xenofobo tedesco, è diventato nel 2017 la terza forza politica del parlamento federale e ha fatto eleggere i suoi candidati in tutti i länder. Oggi c’è anche chi teme che possa vincere le elezioni in Sassonia, regione dell’ex Germania Est.

Una nuova spia si è accesa sulla carta politica europea e più precisamente in Andalusia, dove il 2 dicembre un partito di estrema destra, Vox – ostile all’immigrazione, al femminismo e all’Unione – è entrato nel parlamento regionale conquistando l’11 per cento dei voti. È la prima volta dalla fine del franchismo che l’estrema destra entra in un parlamento spagnolo, nazionale o regionale.

La diagnosi è chiara da tempo e nasce dal crollo dei partiti che chiamavamo “di governo”. È il caso della Francia, con la scomparsa dei socialisti e dei repubblicani al primo turno delle presidenziali dell’anno scorso, ma anche dell’Italia e in misura minora della Germania, dove i cristianodemocratici (Cdu) e soprattutto i socialdemocratici dell’Spd perdono voti, e della Spagna, dove la frammentazione politica è sempre più accentuata.

Da diversi anni si assiste a un’astensione crescente – basti pensare che una recente elezione legislativa parziale nella regione parigina ha registrato appena il 16 per cento di affluenza – come se i cittadini pensassero che votare non abbia più alcun senso. Solo le presidenziali in Francia continuano a fare il pieno di votanti, ma i gilet gialli ci ricordano che la legittimità del capo dello stato non è più una garanzia.

Infine ci sono i corpi intermedi, come i sindacati, palesemente indeboliti. Alla lista potremmo aggiungere i mezzi d’informazione, contestati e a volte perfino contrastati, a cui vengono preferite i social network nonostante l’abbondanza di manipolazioni e false notizie.

Paradossalmente, la riforma costituzionale proposta dal presidente francese Emmanuel Macron la scorsa estate aveva come titolo “per una democrazia rappresentativa più responsabile ed efficace”, e al momento è bloccata. In questo momento è evidente che per rendere la democrazia più “partecipativa” (la parola del futuro) ci vorrà ben più di una ripulita.