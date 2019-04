Il nazional populismo di Modi alla prova delle elezioni indiane

L’11 aprile l’India entrerà nel ciclo delle elezioni legislative, un meccanismo colossale: novecento milioni di elettori, un milione di seggi, uno scrutinio spalmato su 39 giorni e risultati che non arriveranno prima del 23 maggio. Si tratta di un processo complesso in una democrazia imperfetta, ma che finora ha garantito l’alternanza democratica. Tutta un’altra storia rispetto all’altro gigante asiatico, la Cina, dove esistono un partito unico, una stampa imbavagliata e carceri stracolme. Tuttavia anche l’India ha le sue zone d’ombra, particolarmente estese durante l’epoca del primo ministro uscente Narendra Modi, fiducioso di poter ottenere una rielezione. Quando si parla dei leader populisti del pianeta il nome di Modi figura raramente, ma il capo del Bharatiya janata party, il partito nazionalista indù, rientra a pieno titolo nella categoria. Il solito uomo della provvidenza

Christophe Jaffrelot, specialista francese di politica indiana, lo definisce “nazional-populista portando come prova alcuni discorsi pronunciati durante la campagna elettorale. Pochi giorni fa Modi non ha esitato a strumentalizzare i recenti scontri militari con il Pakistan e le vittime del terrorismo, accusando i suoi rivali del partito del Congress (formazione politica di Indira Gandhi e suo padre

Jawaharlal Nehru) di essere traditori che si sarebbero venduti ai musulmani. Come in altri paesi governati da un fantomatico “uomo della provvidenza” – Netanyahu in Israele, Donald Trump negli Stati Uniti – le elezioni in India si giocano sulla posizione rispetto all’operato di Modi, pro o contro.

Negli ultimi mesi alcuni scrutini regionali hanno evidenziato un ritorno in voga del partito del Congress

Al centro dei dibattito c’è la personalità divisiva del primo ministro, non il suo programma, che tra l’altro è stato reso pubblico solo tre giorni prima dell’inizio delle votazioni. Nel 2014 Modi è stato eletto grazie alla promessa di portare a termine grandi riforme destinate a incrementare una crescita economica inferiore a quella del rivale cinese. Il bilancio del governo Modi non è pessimo, ma non è nemmeno all’altezza delle promesse, con una disoccupazione giovanile troppo alta e decisioni economiche spesso infelici. Restano le basi del nazionalismo indù e in particolar modo l’esclusione delle minoranze etniche o religiose, sempre più spesso trattate come una popolazione di seconda classe. All’inizio sembrava che Modi avrebbe vinto di nuovo le elezioni, ma negli ultimi mesi alcuni scrutini regionali hanno evidenziato un ritorno in voga del partito del Congresso, formazione storica guidata nuovamente da un erede della dinastia Gandhi, Rahul, nipote di Indira Gandhi, la premier assassinata nel 1984. Con ogni probabilità Narendra Modi sarà confermato come primo ministro, ma il suo sogno di cancellare il partito del Congress e i suoi valori laici sembra svanito.

