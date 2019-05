L’Europa non segue Trump sul bando contro Huawei 

Il contrasto non potrebbe essere più eclatante. Il 15 maggio Donald Trump ha firmato un decreto che vieta alle aziende statunitensi di usare il materiale prodotto dall’azienda cinese di telecomunicazioni Huawei, proprio mentre il capo di Huawei, Ken Hu, era tranquillamente a cena all’Eliseo in compagnia di altri dirigenti del settore tecnologico su invito di Emmanuel Macron.

La vicenda Huawei è diventata il simbolo dei rapporti con la superpotenza cinese. Huawei è leader della tecnologia 5G, che nei prossimi anni trasformerà le nostre reti di telecomunicazione. Gli occidentali non si fidano ancora pienamente ad affidare una struttura così importante a un’impresa cinese.

Gli Stati Uniti sono convinti che il rischio per la sicurezza sia eccessivo, e in piena guerra commerciale con Pechino hanno deciso di imporre un bando sul produttore cinese. Washington ha invitato caldamente gli alleati a seguire il suo esempio, ma gli europei si sono rifiutati. Parigi, Berlino e Londra hanno scelto di consentire a Huawei di partecipare alle gare d’appalto per il 5G, pur mettendo in sicurezza le loro reti.

Evitare la logica della guerra fredda

Il paradosso è che gli europei condividono molte delle accuse rivolte dagli Stati Uniti alla Cina, dalle pratiche commerciali all’approccio politico globale. Tuttavia rifiutano di adottare la logica da guerra fredda di Donald Trump, che ha senz’altro commesso un errore non cercando un’alleanza con gli europei e i giapponesi per rinegoziare le regole commerciali con la Cina.

Gli Stati Uniti sono particolarmente irritati dalla decisione di Londra di autorizzare i componenti prodotti da Huawei nonostante il Regno Unito faccia parte dei Five eyes, i partner privilegiati dei servizi d’informazione statunitensi, di cui invece non fa parte la Francia. La defezione britannica è chiaramente il segno che gli stati Uniti non dispongono di prove irrefutabili del rischio di spionaggio cinese attraverso i componenti prodotti da Huawei.