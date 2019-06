Donald Trump a Londra apre la sua campagna elettorale

Difficile fare peggio. Donald Trump arriverà il 3 giugno a Londra per una visita di stato di tre giorni – il massimo livello in termini di protocollo – e ha pensato bene di far precedere il suo arrivo da dichiarazioni provocatorie e pesanti ingerenze nella politica nazionale britannica. In cambio, il presidente ha ricevuto varie “cortesie”: il sindaco di Londra Sadiq Khan l’ha accusato di mantenere posizioni “fasciste”, mentre il capo dell’opposizione Jeremy Corbyn boicotterà la cena di gala offerta dal Regno Unito.

Donald Trump dice quello che pensa, e per questo i mezzi d’informazione britannici si preoccupano di tenere un microfono sempre vicino alla sua bocca. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato in modo piuttosto rude l’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May, che sicuramente non avrà apprezzato. Trump ha sottolineato che se al posto di May ci fosse stato lui, avrebbe sbattuto la porta in faccia all’Unione, rifiutato di pagare i 42 miliardi di euro che Londra dovrà sborsare e portato i 27 in tribunale.

Non è tutto. Il presidente ha grandi estimatori in terra britannica. Nigel Farage, paladino della Brexit, ha dichiarato che il prossimo primo ministro dovrebbe mandare Trump a negoziare con gli europei. Boris Johnson, candidato alla successione di May, condivide con Trump il taglio di capelli e la passione per la demagogia.

In campagna elettorale

Donald Trump si aspetta una sola cosa da questa visita: una serie di foto con la regina Elisabetta e la famiglia reale in carrozza per le strade di Londra e a Buckingham palace. Il presidente è già in piena campagna elettorale, anche se manca un anno e mezzo alle elezioni. Trump ha fatto sapere che il prossimo 18 giugno annuncerà la sua candidatura per un secondo mandato e a questo punto nient’altro ha importanza, soprattutto considerando che a Londra parlerà con un primo ministro dimissionario e con un partito conservatore in crisi che dovrà scegliere un nuovo leader per uscire dall’inferno della Brexit.