Tra Teheran e Washington è in corso una nuova forma di guerra

Una nuova forma di guerra È raro che si venga a conoscenza così rapidamente di una ritorsione di questa natura, e ancora più raro che l’attacco informatico sia ordinato in risposta a un atto ostile convenzionale, in questo caso un lancio di missili. La crisi iraniana, in questo senso, è un banco di prova per una nuova forma di guerra.

La realtà è che Trump ha effettivamente ordinato un attacco contro le forze iraniane, anche se non sotto forma di missili: la Casa Bianca ha scelto la via di un attacco informatico. È un gesto meno spettacolare, ma è comunque un atto di guerra, il genere di guerra che si combatte nel ventunesimo secolo.

Agli occhi dell’opinione pubblica, un ciberattacco è un gesto meno aggressivo rispetto a un raid aereo o al lancio di missili. In questo modo, nell’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran, il Rubicone non è stato oltrepassato. Lo stesso vale per l’annuncio con cui Teheran ha comunicato, poco dopo la distruzione del drone, di non aver voluto abbattere un aereo spia con una trentina di militari statunitensi a bordo.

A quanto pare nessuno dei due paesi vuole compiere un atto irreparabile, pur lasciando che l’escalation si intensifichi in mancanza di un’apertura politica.

La guerra sotterranea

Non si tratta del primo ciberattacco degli Stati Uniti contro l’Iran. Alla fine degli anni duemila, infatti, l’amministrazione Obama aveva portato a termine un’operazione segreta in collaborazione con gli israeliani hackerando i computer del programma nucleare iraniano con un virus denominato Stuxnet. L’obiettivo, in quell’occasione, era fare pressione su Teheran nel contesto del negoziato.