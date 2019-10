Il governo reprime nel sangue la primavera irachena

Il coprifuoco permanente non serve, e nemmeno l’interruzione del collegamento internet in due terzi del paese. Da tre giorni i giovani iracheni continuano a urlare la loro collera nelle città del paese, da Baghdad a Bassora. La repressione è feroce, con 28 morti e centinaia di feriti per colpi di arma da fuoco.

Non è la prima volta che la popolazione irachena manifesta in piazza la sua esasperazione per la corruzione generalizzata, l’assenza di servizi pubblici e le condizioni di vita che non migliorano. L’anno scorso Bassora, capitale del petrolio, aveva già vissuto una serie di rivolte violenze. Quest’anno, però, la protesta ha raggiunto proporzioni mai viste nonostante l’assenza di leader e di un’organizzazione strutturata.

Nessuno può stupirsi davanti a questa esplosione sociale. A più di sedici anni dall’invasione statunitense che ha provocato la caduta della dittatura di Saddam Hussein, il paese non ha ancora trovato il suo equilibrio né ha alcuna speranza di trovarlo in tempi brevi. L’Iraq resta uno stato vacillante in una regione che resta una polveriera.