La pace commerciale non distende i rapporti tra Pechino e Washington

Non solo i problemi strutturali permangono, ma la rivalità strategica sino-statunitense non viene smorzata. Al contrario, sembra destinata a durare.

La guerra commerciale, alla fine, non si è rivelata facile da vincere come prometteva Trump, anche se negli Stati Uniti è emerso un consenso bipartisan sulla necessità di cambiare le regole commerciali con una Cina che non rispetta le regole del gioco.

Il rapporto tra le due prime economie mondiali è passato in poco tempo dalla speranza di un idillio a un profondo disamore. Resta il fatto che per trent’anni i due paesi hanno tessuto legami stretti in tutti gli ambiti. Questo processo non si è arrestato, tanto che la settimana scorsa Tesla, costruttore statunitense di automobili elettriche, ha presentato in pompa magna il primo modello prodotto nella nuova fabbrica di Shanghai.

Ma cinesi e statunitensi non condividono più lo stesso sogno. Gli Stati Uniti vedono nella Cina un rivale che vuole soppiantarli in Asia e scalzarli dalla vetta del mondo. Di contro, dalla prospettiva di una Cina che è tornata a chiudersi politicamente, gli Stati Uniti sono un modello da imitare e al contempo un’insopportabile potenza egemonica. Il conflitto commerciale non è che la parte visibile di questo braccio di ferro globale.

Prendere posizione

Per molti aspetti quella in corso è una nuova guerra fredda, a cominciare dall’ambito tecnologico, terreno di scontro privilegiato del ventunesimo secolo. L’amministrazione Trump ha deciso di sbarrare la strada all’azienda delle telecomunicazioni Huawei, la società più emblematica del tecnocomunismo cinese.

Pur essendo all’avanguardia nel 5g, Huawei è bandita dal suolo statunitense, e Washington fa pressione sugli alleati affinché seguano il suo esempio. Il Regno Unito subisce sia le minacce statunitensi sia quelle cinesi, e presto Boris Johnson dovrà annunciare la sua decisione sulla sorte di Huawei nel paese.