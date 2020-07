Dal 25 giugno l’Iran ha registrato fino a quattro esplosioni all’interno di siti industriali, inizialmente presentate come accidentali. Tuttavia il 2 luglio una nuova esplosione ha colpito un centro legato al programma nucleare, e da quel momento la tesi dell’incidente non regge più.

Sembra che la forte esplosione abbia parzialmente distrutto la principale installazione per l’arricchimento dell’uranio di Natanz, minacciando di ritardare almeno di qualche mese il programma nucleare di Teheran.

Se davvero si tratta di un sabotaggio o di un attacco, chi è il responsabile? L’Iran accusa Israele e gli Stati Uniti, i due paesi più ostili al regime e già in passato responsabili di azioni di sabotaggio nei confronti del programma nucleare iraniano.

Momento non casuale

Naturalmente non c’è niente di certo e nessuno rivendicherà mai un’azione di questo tipo, se è stata compiuta realmente da uno stato straniero. Ma l’ipotesi di un coinvolgimento di Israele o degli Stati Uniti (se non di entrambi) è più che verosimile. Prima di tutto a causa dei precedenti. Nel 2010 l’Iran è stato colpito da una delle più importanti operazioni di guerra cibernetica della storia, quando il virus informatico Stuxnet si è infiltrato nel programma nucleare. In quel caso più di mille centrifughe, i macchinari che servono ad arricchire l’uranio, furono messe fuori uso nel centro di Natanz, lo stesso che è stato attaccato la settimana scorsa.