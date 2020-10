La sorpresa di Putin Questo aneddoto la dice lunga sul clima che si respira nella mezza dozzina di capitali che si sono particolarmente “compromesse” con l’amministrazione Trump – alcune per opportunismo e altre per convinzione – e che ora sentono cambiare il vento e si preparano a un’eventuale presidenza Biden.

Ora Putin, l’uomo che è accusato di aver favorito Trump nel 2016, ha dichiarato pubblicamente che non esistono motivi per criticare Joe Biden e suo figlio, in Ucraina come in Russia.

Il fatto più straordinario è che Putin abbia voluto manifestare questa opinione. Nessuno si aspettava una sua dichiarazione, e invece il presidente russo ha scelto all’ultimo momento di “azzoppare” uno dei cavalli di battaglia di Trump, quando una dichiarazione opposta avrebbe sicuramente favorito il presidente.

Alcuni leader mondiali capiscono che le cose, negli Stati Uniti, stanno cambiando, e per questo si adoperano per evitare che in futuro qualcuno possa accusarli di aver ostacolato Biden sul rettilineo finale.

Altri capi di governo preferiscono tenersi in disparte. È il caso di Boris Johnson, che ha legato la sua immagine e una parte della sua strategia al destino del presidente statunitense. Oggi Johnson tace, consapevole che un sconfitta di Trump sarebbe considerata anche una sua sconfitta.