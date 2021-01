Negli Stati Uniti, nel contesto di uno strano passaggio tra due epoche, c’è un significativo elemento di continuità in politica estera.

Nell’ultimo giorno trascorso al dipartimento di stato, infatti, il capo della diplomazia di Donald Trump Mike Pompeo ha pubblicato una dichiarazione in cui accusa la Cina di “genocidio” nei confronti della popolazione uigura dello Xinjiang. Quello di Pompeo sarebbe potuto essere l’ultimo attacco da parte di un’amministrazione che ha fatto della Cina il suo avversario principale.

E invece, poche ore dopo, Antony Blinken, segretario di stato scelto da Biden, si è presentato in senato per la conferma della sua nomina e ha pronunciato la stessa parola carica di significato: genocidio. Blinken ha addirittura dichiarato che Donald Trump ha avuto ragione ad adottare una politica più dura nei confronti di Pechino. Si è trattato di un raro omaggio a un uomo altrimenti disprezzato.

Canali di dialogo aperti

Dunque ci sarà una certa continuità tra le due amministrazioni su questo tema. A Washington esiste un consenso sul fatto che la Cina vada considerata come un avversario strategico. Ma è sulla forma che l’amministrazione Biden cambierà approccio, creando alleanze per affrontare Pechino (laddove Trump aveva scelto un atteggiamento unilaterale) e mantenendo aperti i canali di dialogo e collaborazione con il governo cinese, per esempio sul clima.

In ogni caso la decisione dell’amministrazione uscente di accusare Pechino di genocidio, confermata dalla dichiarazione di Blinken, avrà conseguenze non indifferenti. Genocidio non significa solo massacro di massa, come nei noti precedenti in Armenia e Ruanda, passando per gli ebrei in Europa. Nella definizione data dall’Onu nel 1948, infatti, si parla anche di “attacchi gravi all’integrità psicologica o mentale” dei componenti di un gruppo o di una popolazione e di “azioni volte a ostacolare le nascite all’interno di un gruppo”.