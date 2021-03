La sera del 25 marzo gli europei saranno nuovamente ventotto in occasione del vertice che si terrà in videoconferenza causa covid-19. Il ventottesimo invitato non sarà però il Regno Unito, ma Joe Biden, presidente degli Stati Uniti e ospite d’onore degli alleati europei.

La dimensione simbolica sarà forte e indicherà una volta per tutte che l’epoca di Donald Trump si è conclusa, dopo anni segnati dal degrado dei rapporti transatlantici.

Ma i simboli non bastano, e il contesto di questo incontro è particolare: in piena guerra fredda con la Cina e tra persistenti tensioni con la Russia. A quanto pare è tornata di moda la parola “occidente”, idea politica più che nozione geografica caduta in disuso in tempi recenti.

Un esercizio delicato

Ora che gli Stati Uniti mobilitano i loro alleati in Asia per bilanciare l’influenza cinese e coordinano con l’Europa le sanzioni contro funzionari cinesi responsabili delle persecuzioni nei confronti degli uiguri, assistiamo a una rinascita del “blocco occidentale” nel senso più politico del termine. Lo dimostra il fatto che i capi della diplomazia cinese e russa, che si sono riuniti in settimana, hanno attaccato l’“arroganza occidentale”.

Ciò non toglie che l’esercizio del 25 marzo sarà delicato e potrebbe evidenziare i propri limiti.